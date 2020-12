Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim übernimmt das Biotech-Unternehmen Labor Dr. Merk & Kollegen in Ochsenhausen. Das gaben die beiden Firmen am Mittwochmorgen bekannt. Das Labor Dr. Merk & Kollegen wird auch weiter in Ochsenhausen ansässig sein und den Standort ausbauen. Boehringer wiederum betreibt in Biberach einen Forschungsstandort mit rund 6500 Mitarbeitern.

Wir sind stolz, als Boehringer Ingelheim Teil dieses außergewöhnlichen Teams in Zukunft weitere Fortschritte in der Onkologie machen zu können.