Hoffenheim verlängert Vertrag mit John und leiht ihn aus

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit dem deutschen Junioren-Nationalspieler Marco John vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Zugleich leihen die Kraichgauer den 20-jährigen Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung an den Zweitligisten Spvgg. Greuther Fürth aus, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. „Wir sind uns mit Marco darin einig, dass eine Leihe zu einem ambitionierten Zweitligisten in der aktuellen Situation genau der richtige Schritt ist, um seine Entwicklung weiter voranzutreiben“, sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim.

