1899 Hoffenheim fürchtet im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keine Nervosität. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft anfängt, zu zittern“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen den FC Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Kraichgauer dürfen zudem auf ihre Heimstärke bauen: Seit der 28-Jährige Chefcoach ist, hat die TSG in der Rhein-Neckar-Arena nicht mehr verloren und holte 13 von 15 möglichen Punkten. „Die Mannschaft war immer stabil und wird auch am Samstag eine stabile Leistung zeigen holen“, versicherte Nagelsmann. Bis auf den Südkoreaner Jin-Su Kim (muskuläre Probleme) sind beim Tabellen-14 alle Mann an Bord.

