Hoffenheim und Mainz mit je einer Änderung in der Startelf

Die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 gehen mit jeweils einer personellen Änderung in der Startelf in das direkte Bundesligaduell an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). TSG-Trainer André Breitenreiter beorderte den Tschechen Pavel Kaderabek anstelle von Angeliño in die Anfangsformation. Bei den Gästen ersetzt Neuzugang Angelo Fulgini den zuletzt angeschlagenen Jae-Sung Lee, der zunächst auf der Bank sitzt.

