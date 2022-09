Hoffenheim und Freiburg wollen Siegesserien ausbauen

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim will nach drei Siegen vor heimischen Publikum die Erfolgsserie am Sonntag (19.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg weiter ausbauen. Allerdings haben die Breisgauer bisher alle drei Auswärtsspiele gewonnen. Noch nie waren beide Teams vor einem direkten Duell so gut platziert. Mit könnten die Hoffenheimer an den Freiburgern vorbeiziehen. Beide Vereine trennen nur einen Punkt. Bei Hoffenheim steht hinter dem Einsatz des Dänen Robert Skov ein Fragezeichen.

