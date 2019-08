Hoffenheim-Stürmer Szalai vor Rückkehr zum FSV Mainz 05

Stürmer Adam Szalai vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05. Der 31 Jahre alte Ungar wird am Nachmittag zum Medizincheck in Mainz erwartet und soll danach einen Vertrag bei den 05ern unterschreiben, teilte der Verein am Dienstag auf Twitter mit. Zuvor hatte der „Kicker“ über die angeblich ablösefreie Rückkehr berichtet. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag stand Szalai beim 3:2 gegen Werder Bremen bereits nicht mehr in Hoffenheims Kader. Der Ungar spielte bereits von 2010 bis 2013 für die Mainzer.

