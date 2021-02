Hoffenheim ohne Kramaric gegen Molde - Weiter viele Ausfälle

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in der Europa League auf Vize-Weltmeister Andrej Kramaric verzichten. Der 29 Jahre alte Kroate fehlt den Kraichgauern am Donnerstag gegen Molde FK erneut wegen einer Sprunggelenkverletzung, wie Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch in der Video-Pressekonferenz sagte.

Kramaric hatte deshalb schon das Spiel bei Borussia Dortmund (2:2) am vergangenen Samstag verpasst. Neben Kramaric fehlen zahlreiche weitere Spieler, darunter Havard Nordtveit, Ishak Belfodil, Robert Skov, Ryan Sessegnon, Dennis Geiger und Kevin Akpoguma.

Für die Kraichgauer ist das Sechzehntelfinale, das coronabedingt im spanischen Villarreal ausgetragen wird, das erste K.o.-Spiel im Europapokal. Gegen den norwegischen Verein, der derzeit keine Ligaspiele absolviert, ist die TSG klar favorisiert. „Wir wollen die Energie und die Aggressivität, die wir gegen Dortmund gezeigt haben, wieder an den Tag legen“, sagte Hoeneß. Die Vorrunde der Europa League hatte die TSG mit 16 Punkten abgeschlossen.

