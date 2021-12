Hoffenheim ohne Grillitsch gegen Frankfurt: Kramaric Ersatz

Zunächst ohne Torjäger Andrej Kramaric tritt die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an. Der kroatische Stürmer saß am Samstag vor leeren Rängen in Sinsheim auf der Bank. Er hatte vergangene Woche beim 6:3-Sieg der Kraichgauer in Fürth einen Teileinsatz nach überstandener Kopfverletzung. Der in dieser Saison so starke Abwehrchef Florian Grillitsch fehlte nach Clubangaben wegen einer Erkältung.

Auch die nach einer Verletzungspause zurückgekehrten Christoph Baumgartner und Sebastian Rudy sind nur Ersatz. Im Angriff der Gastgeber stehen Munas Dabbur, Georginio Rutter und Ihlas Bebou. Bei der Eintracht vertraute Trainer Oliver Glasner jener Startelf, die zuletzt Union Berlin bezwang.

