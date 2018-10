Mit dem ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte will die TSG 1899 Hoffenheim ihre Chancen auf das Achtelfinale wahren. „Es ist auf jeden Fall realistisch. Lyon hat eine gute Mannschaft, aber wir sind gut drauf. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir drei Punkte holen können“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem dritten Gruppenspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Sinsheim gegen Olympique Lyon.

Gegen den Tabellenfünften der französischen Liga muss der 31-Jährige auf die Dauerverletzten Benjamin Hübner, Lukas Rupp, Dennis Geiger und Nadiem Amiri sowie auf Leonardo Bittencourt verzichten. „Bittencourt ist noch nicht so weit. Er hat immer noch Probleme mit der Bauchmuskulatur. Für morgen macht das noch wenig Sinn“, sagte Nagelsmann über den Neuzugang vom 1. FC Köln.

Nach dem 2:2 bei Schachtjor Donezk und dem 1:2 gegen Manchester City belegen die Kraichgauer derzeit den letzten Tabellenplatz der Gruppe F. Der Bundesligist kann aber mit einem Erfolg mit Spitzenreiter Lyon gleichziehen.

