Hoffenheim ohne Baumgartner beim VfB Stuttgart

Im Landesduell beim VfB Stuttgart muss die TSG 1899 Hoffenheim kurzfristig auf Christoph Baumgartner verzichten. Der Mittelfeldspieler falle für die Partie an diesem Samstagnachmittag wegen muskulärer Probleme aus, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Im Vergleich zum 3:1 gegen den VfL Wolfsburg steht dafür Dennis Geiger in der Startelf.

Aufseiten der Stuttgarter gibt Neuzugang Chris Führich sein Startelf-Debüt, wie aus der Aufstellung der Schwaben hervorgeht. Der Flügelspieler hatte am vergangenen Spieltag nach seiner Einwechslung beim 0:0 in Bochum auf sich aufmerksam gemacht, nachdem er den Saisonauftakt verletzt verpasst hatte. Zudem spielt anders als in Bochum Verteidiger Marc Oliver Kempf von Beginn an. Hamadi Al Ghaddioui und Mateo Klimowicz sitzen zunächst auf der Bank.

