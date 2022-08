Hoffenheim muss monatelang auf Stürmer Bebou verzichten

Die TSG 1899 Hoffenheim muss monatelang auf Ihlas Bebou verzichten und will deshalb auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden. „Er hat in den vergangenen Tagen einen Trainingsversuch unternommen“, berichtete Cheftrainer André Breitenreiter vor dem Fußball-Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. „Man kann davon ausgehen, dass er Monate ausfällt - ob drei oder sechs ist nicht zu sagen.“

Den 28 Jahre alten deutsch-togoischen Fußballspieler plagen Knieprobleme. Die Verpflichtung eines Ersatzmannes wird nun geprüft. „Ein Startelfspieler fehlt uns. Da machen wir uns Gedanken, ob wir nicht einen dazu holen“, sagte Breitenreiter. Verzichten muss er weiter auch auf Kapitän Benjamin Hübner, Abwehrmann Ermin Bičakčić (Knie), Philipp Pentke und Stanley Nsoki.

Kader TSG 1899 Hoffenheim

Spielplan TSG 1899 Hoffenheim

Bundesliga-Tabelle

Infos zum Spiel auf bundesliga.de

© dpa-infocom, dpa:220825-99-513575/2