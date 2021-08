Hoffenheim mit Vorfreude und Mut ins Abendspiel beim BVB

Die TSG 1899 Hoffenheim will auch beim Auftaktspiel des 3. Spieltags der Fußball-Bundesliga ungeschlagen bleiben. Voller Vorfreude treten die Kraichgauer heute bei Borussia Dortmund an. Trainer Sebastian Hoeneß will BVB-Stürmerstar Erling Haaland möglichst im Kollektiv verteidigen, sich mit seiner Mannschaft aber keineswegs hinten reinstellen. Mut machen dürfte ihm dabei die Hoffenheimer Bilanz gegen Dortmund: Nur neun der bislang insgesamt 26 Bundesliga-Duelle gingen aus Sicht der TSG verloren.

