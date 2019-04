Hoffenheim mit vielen Varianten gegen Hertha: Nelson fit

1899 Hoffenheim will seinen Aufwärtstrend auch gegen die schwächelnde Hertha aus Berlin fortsetzen. Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen gegen Leverkusen und in Augsburg soll am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auch gegen Hertha BSC ein Dreier folgen. 1899-Coach Julian Nagelsmann ließ sich jedoch nicht in die Karten schauen, welches System er spielen lassen will. „Ich habe eine Idee im Kopf, aber auch einen Plan B und einen Plan C entwickelt“, sagte er am Freitag. Wieder einsetzbar ist Reiss Nelson. Der junge englische Stürmer habe einen guten Eindruck im Training gemacht, so Nagelsmann.

Kader Hoffenheim

Infos zum Gegner auf 1899-Homepage

Twitter Hoffenheim PK