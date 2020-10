Hoffenheim mit Stürmern Dabbur und Belfodil gegen Belgrad

Die TSG 1899 Hoffenheim geht nach dem Ausfall von Torjäger Andrej Kramaric mit den Stürmern Munas Dabbur und Ishak Belfodil in die Partie gegen Roter Stern Belgrad. Trainer Sebastian Hoeneß setzte am Donnerstagabend im ersten Gruppenspiel der Kraichgauer in der Europa League erstmals auf Außenverteidiger Ryan Sessegnon, Leihgabe von Tottenham Hotspur, in der Startformation. Zudem spielt der serbische Nationalspieler Mijat Gacinovic von Anfang an im leeren Sinsheimer Stadion.

Der kroatische WM-Zweite Kramaric war vergangene Woche beim badischen Fußball-Bundesligisten ebenso wie sein Kollege Kasim Adams positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Quarantäne befindet sich auch Pavel Kaderabek, der einen Fall in der Familie hat. Bei Belgrad fehlt der Angreifer Mirko Ivanic ebenfalls wegen eines positiven Corona-Tests.

