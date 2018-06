Hoffenheim im Verletzungspech: Ohne Demirbay und Bicakcic

Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Kerem Demirbay und Ermin Bicakcic verzichten. Nationalspieler Demirbay fällt mit einem Muskelfaserriss für zwei bis vier Wochen aus. Abwehrmann Bicakcic hat eine Teilruptur des Kreuzbandes erlitten und wird dem Fußball-Bundesligisten noch länger nicht zur Verfügung stehen. Im Heimspiel gegen Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr) könnte dafür Serge Gnabry nach überstandener Kapselverletzung wieder in den Kader rücken. „Wenn er schmerzfrei ist, ist er ein Kandidat“, sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag.

Gegen Schalke erwartet der 30-Jährige ein sehr schweres Spiel. „Wir müssen einen sehr guten Tag haben und an unsere Grenze gehen, um erfolgreich zu sein“, erklärte Nagelsmann. Trotz der hohen Belastung durch die erstmalige Teilnahme an der Europa League sieht er sein Team aber für die Aufgabe gerüstet. „Wir haben eine unglaubliche Fitness und gehören zu den laufstärksten Mannschaften der Liga“, lobte Nagelsmann. Nach dem gelungenen Saisonstart mit elf Punkten aus fünf Spielen könne sein Team gelassen in die Partie gehen: „Wir haben keinen Ergebnisdruck, aber den enormen Willen, Schalke zu besiegen.“