Hoffenheim hofft bei Eintracht Frankfurt auf die Wende

Nach fünf sieglosen Spielen kämpft die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt um die Wende. Das Team von Sebastian Hoeneß braucht in der Fußball-Bundesliga dringend Punkte, um nicht den Anschluss an die Europacup-Plätze zu verlieren. Der 39-Jährige muss mit zahlreichen Ausfällen zurechtkommen, unter anderem ist Offensivmann Christoph Baumgartner gelbgesperrt.

„Wir sind jetzt Jäger, die Saison ist nicht vorbei. Natürlich hätten wir uns gerne eine andere Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Hoeneß vor dem 31. Spieltag. Die Hoffenheimer kehrten von den beiden vergangenen Auswärtsreisen zu Hertha BSC und RB Leipzig jeweils mit einem 0:3 zurück.

