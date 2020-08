Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Siegtor erzielte am Samstag Christoph Baumgartner in der 48. Minute. Am Abend stand für die Mannschaft von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß im Trainingslager in Rottach-Egern ein zweites Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg an.

