Hoffenheim gewinnt ersten Teil des Doppeltests gegen Mainz

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Teil eins des Doppeltests gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten setzten sich die Kraichgauer am Samstag mit 2:1 (0:0) durch. Jean-Philippe Mateta brachte die Mainzer in der 51. Minute in Führung, doch Stefan Posch (54.) und Robert Skov (64.) drehten die Partie zugunsten der TSG. Im Anschluss stand das zweite Testspiel beider Teams an.

Vereinsseite