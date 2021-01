Hoffenheim gegen Köln: Kramaric hofft auf Torjäger-Bestmarke

Von Schwäbische Zeitung

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von knapp 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 8 Uhr in der Gartenstraße in Ravensburg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befand sich eine 41- Jährige auf der Linksabbiegespur und bog nach rechts ab, ohne den Blinker gesetzt zu haben. Dabei übersah sie einen 62-Jährigen mit seinem VW Up, der die rechte Spur befuhr. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des 62-Jährigen leicht verletzt.