Hoffenheim gegen Fürth nach drei Niederlagen gefordert

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hofft die TSG 1899 Hoffenheim gegen SpVgg Greuther Fürth auf eine Wende. Wenn die Kraichgauer im Kampf um die Europa-League-Plätze nicht weiter in Bedrängnis kommen wollen, müssen sie gegen das Schlusslicht gewinnen. Die Gäste können am 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga unter Umständen absteigen. Die personell ohnehin gebeutelte TSG muss möglicherweise auf Andrej Kramaric verzichten. Der kroatische WM-Zweite habe sich offenbar eine Lebensmittelvergiftung zugezogen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Im Sonntagsspiel (17.30 Uhr/DAZN) fehlen beim Tabellensechsten ziemlich sicher die weiter verletzten Florian Grillitsch und Kapitän Benjamin Hübner. Auch Angreifer Georginio Rutter (Schulterblessur) ist wohl nicht einsetzbar. Unklar ist, wie weit Sebastian Rudy und Dennis Geiger nach Corona-Quarantäne sind. Angelo Stiller plagen Adduktorenprobleme. Dafür kehren der Ex-Fürther und Nationalspieler David Raum, Kevin Vogt und Kevin Akpoguma nach Gelbsperren zurück.

