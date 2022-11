Hoffenheim fordert RB Leipzig mit Rückkehrer David Raum

Die TSG 1899 Hoffenheim fordert in der Fußball-Bundesliga Pokalsieger RB Leipzig. Der Champions-League-Achtelfinalist aus Sachsen steht vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Tabelle einen Punkt besser da als die Kraichgauer und ist wettbewerbsübergreifend seit zehn Spielen ungeschlagen.

Das Gastgeber-Team von Trainer André Breitenreiter muss in der Abwehr auf den gesperrten Ozan Kabak und wahrscheinlich auch auf den verletzten Kevin Vogt verzichten. In der Begegnung stehen sich auch die beiden Linksverteidiger Angeliño, den die TSG von Leipzig ausgeliehen hat, und David Raum gegenüber. Der Nationalspieler und WM-Kandidat war im Sommer von Hoffenheim zu RB gewechselt.

