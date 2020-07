Hoffenheim bestätigt: Marcus Mann neuer Akademie-Leiter

Marcus Mann wird wie erwartet Sportlicher Leiter in der Nachwuchsakademie der TSG 1899 Hoffenheim. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Freitag. Der 36 Jahre alte Mann hatte sich diese Woche als Sportchef beim Regionalliga-Meister 1. FC Saarbrücken verabschiedet. An der Spitze der Talentschmiede steht auch Dominik Drobisch (34), der seit vielen Jahren die Organisation leitet. Mann erhält einen Vertrag bis 2023, er spielte einst in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer.

„Die Verpflichtung von Marcus Mann unterstreicht, welch hohen Stellenwert wir der Arbeit in unserer Akademie beimessen. Die Durchlässigkeit ist einer der höchsten im Profifußball“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen und verwies auf die Talente Maximilian Beier, Ilay Elmkies und Melayro Bogarde, die allesamt in der abgelaufenen Saison ihr Erstliga-Debüt gaben.

Mitteilung der TSG Hoffenheim