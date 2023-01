Hoffenheim besiegt Servette Genf im Testspiel 3:1

Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Rahmen ihres Trainingslagers im portugiesischen Albufeira Servette FC Genf mit 3:1 (1:1) besiegt. Munas Dabbur brachte die Kraichgauer am Montag in Führung (16. Minute), nachdem Torhüter Jérémy Frick ihm den Ball in die Füße gespielt hatte. Für den Tabellenzweiten der Schweizer Super League glich Yoan Severin (44.) aus. Finn Ole Becker (53.) und Nachwuchstalent Umut Tohumcu (88.) trafen dann noch für den überlegenen Bundesligisten.

Die Schweizer vergaben nach einer knappen halben Stunde durch Patrick Pflücke einen Elfmeter. In der Hoffenheimer Startelf stand auch der kroatische WM-Dritte Andrej Kramaric, der im Trainingslager wegen der Folgen eines grippalen Infekts zunächst nicht hatte voll trainieren können. Nicht dabei war wie vom Club angekündigt sein Angriffspartner Georginio Rutter, der möglicherweise in die englische Premier League wechselt.

Bereits in der 13. Minute musste der angeschlagene Stanley Nsoki in der Abwehr durch Kevin Akpoguma ersetzt werden. Der neue Mittelstürmer Kasper Dolberg blieb auch diesmal ohne Torerfolg. Am 14. Januar tritt die TSG zu einem letzten Härtetest beim FSV Mainz 05 an, ehe es am 21. Januar beim 1. FC Union Berlin in der Liga wieder losgeht.

