Mainz (dpa) - Die schwarze Serie von 1899 Hoffenheim gegen den FSV Mainz 05 ist beendet. Im fünften Vergleich in der Fußball-Bundesliga feierten die Kraichgauer am Samstag den ersten Sieg gegen die Rheinhessen. Beim 4:0 (2:0) vor 33 000 Zuschauern in der Coface Arena schossen Roberto Firmino (16. Minute) und der überragende Ryan Babel (45.+1, Foulelfmeter, 74.) den verdienten Sieg heraus. 05-Kapitän Nikolce Noveski erhöhte noch mit einem Eigentor (85.) auf 0:4. Mit dem dritten Saisonsieg bleiben die Hoffenheimer in der erweiterten Spitzengruppe, während die im Angriff schwachen Mainzer nach der zweiten Heimniederlage in Serie erst einmal ins Mittelfeld durchgereicht werden.