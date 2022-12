Hoffenheim an dänischen Nationalstürmer Dolberg interessiert

Die TSG 1899 Hoffenheim soll an einer Verpflichtung des dänischen Fußball-Nationalspielers Kasper Dolberg interessiert sein. Dies berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Dienstag. Demnach soll es schon intensive und positive Gespräche zwischen dem Bundesligisten und dem 25 Jahre alten Stürmer vom FC Sevilla gegeben haben. Möglich sei zunächst eine Ausleihe mit Kaufoption.

Nach dem Ausfall der verletzten Stürmer Ihlas Bebou und Munas Dabbur sieht Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen Handlungsbedarf. Wann Bebou nach einem Knorpelschaden im Knie wieder voll belastbar sein wird, ist bisher offen. Dagegen könnte Dabbur nach seiner Schulterverletzung wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Dolberg war für Dänemark bei der WM im Einsatz und spielte in allen drei Vorrunden-Partien. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Für den FC Sevilla erzielte er in der laufenden Spielzeit in elf Pflichtspieleinsätzen ein Tor.

Sky-Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:221206-99-800407/2