Höhere Bußgelder und härtere Strafen für Raser: Grüne legen Forderungen vor

Der Wochenmarkt in Ravensburg hat sich wegen der Corona-Pandemie stark verändert: Die Stände stehen nicht mehr eng an eng in der Marktstraße, sondern luftiger verteilt auch in der Kirchstraße und Herrenstraße. Wenn es nach Oberbürgermeister Daniel Rapp geht, könnte das entzerrte Marktkonzept beibehalten werden. Das sagen die Wochenmarktbeschicker zu der Idee.

Kommunalpolitik soll nach Sommerpause darüber beraten Die rund 90 Marktbeschicker, die bisher dicht an dicht in der Marktstraße und auf dem Gespinstmarkt aufgestellt waren, ...