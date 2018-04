Der Gast einer Hochzeitsfeier hat auf dem Weg nach Hause mehrmals in die Luft geschossen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte der 23-Jährige am Sonntag in Winnenden mit einer Schreckschusswaffe drei bis vier Schüsse aus seinem Auto heraus abgegeben und war davongefahren. Die Polizei stoppte ihn kurze Zeit später und stellte die Waffe sicher. Etwas Böses hatte der 23-Jährige aber nicht im Sinn, wie er den Beamten sagte. Er gab an, aus Freude über die Hochzeitsfeier in die Luft geschossen zu haben. Die Freude dürfte aber nicht lange währen: Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

