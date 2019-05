Hochwasser reißt Pontons der Remstaler Gartenschau mit

Acht für die Remstaler Gartenschau installierte Pontons sind durch das Hochwasser der Rems vom Ufer losgerissen und in den Neckar getrieben worden. Die Flöße seien am Dienstag bei Remseck (Landkreis Ludwigsburg) von den Wassermassen mitgerissen und dann über mehrere Kilometer verteilt am Ufer des Neckars wieder angespült worden, teilte die Polizei mit. Die Strömung sei zu stark gewesen, um die Pontons sicher zu bergen. Das weitere Vorgehen wollen die Einsatzkräfte am Mittwoch besprechen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es sich bei den sechs bis 15 Quadratmeter großen Flößen um sogenannte Schwimmende Gärten handelt.

