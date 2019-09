Die Hochseilartistin Anna Traber wagt sich für ihre Hochzeit am heutigen Samstag in luftige Höhen. Auf dem Drahtseil über dem Marktplatz ihrer Heimatstadt Breisach am Rhein im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald will die 33-Jährige ihren Freund Sven Lier (32) heiraten. Der Brautvater Johann Traber (66) wird dem Plan zufolge das Paar mit einem Motorrad über das Seil fahren. Der Standesbeamte, Breisachs Bürgermeister Oliver Rein (CDU), kommt um eine Fahrt im Trapez des Motorrads nicht herum. Trauen wird er das Paar auf dem Seil, das meterhoch über den Marktplatz gespannt ist.

Anna Traber ist Teil der Artistenfamilie, deren Wurzeln in Breisach liegen. Die Familie ist den Angaben zufolge seit dem 16. Jahrhundert artistisch aktiv. Spezialisiert hat sie auch auf Hochseilartistik.

Artistenfamilie Traber