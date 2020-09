Nach wie vor bedauern es viele Aalener, dass die Reichsstädter Tage in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser fallen. Unter normalen Umständen hätte das Stadtfest am kommenden Wochenende stattgefunden. Als Alternative und kleinen Trost veranstaltet der DRK-Ortsverein Aalen am Freitag, 11. September, und am Samstag, 12. September, ein kleines Festle auf dem Spritzenhausplatz.

Unterstützt wird er vom DRK-Ortsverein Unterkochen. Am Samstag spielt zudem um 11 Uhr die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) auf dem Rathausvorplatz.