Für die baden-württembergischen Hochschulen brechen finanziell bessere Zeiten an. Am Mittwoch einigten sich die Landesregierung und die Rektoren auf die Eckpunkte für die Hochschulfinanzierung in den nächsten sechs Jahren. Deren Grundsicherung wird bis 2020 um zusammen 2,2 Milliarden Euro erhöht, die Hälfte durch frisches Geld aus dem Landeshaushalt. Zusätzlich 600 Millionen Euro sollen in ein Sonderprogramm für den Ausbau oder die Sanierung der Gebäude fließen.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) schlug am Mittwochabend nach den letzten Gesprächen schon „ein neues Kapitel“ in der Hochschulpolitik des Landes auf. Finanzminister Nils Schmid (SPD) sprach von einem „großen Tag für den Wissenschafts- und Wirtschaftstandort Baden-Württemberg“. Applaus gab es von Hochschulvertretern. Die Zeit der „Solidarpakte“ mit den Hochschulen sei nun vorbei. Der nächste Vertrag steht unter der Überschrift „Perspektive 2020“.

Noch im Mai hatten die Hochschulen einen Aktionstag „Unis in Not“ organisiert. Die Studierenden gingen auf die Straße. Jetzt ist Hans-Jochen Schiewer, Rektor der Freiburger Albrecht-Ludwigs-Universität und Chef der Hochschulrektorenkonferenz des Landes, „tief beeindruckt“ von dieser für Deutschland „wegweisenden Entscheidung“ von Grün-Rot. Bastian Kaiser von der Hochschule Rottenburg ergänzte: „Alle zentralen Anliegen sind berücksichtigt worden.“

Details bis zum Herbst

In trockenen Tüchern ist dieser neue Pakt aber noch nicht. Bis September müssen sich Regierung und Hochschulen noch darauf einigen, wie die Mittel in Zukunft untereinander verteilt werden. „Die Formel für die exakte Berechnung wird nicht einfach sein“, gab Bauer zu. Leichter dürften die Verhandlungen aber werden, weil mehr Geld auf dem Tisch liegt. So erfüllt Baden-Württemberg, Schmid sprach von einer Vorreiterrolle, als erstes Bundesland die Forderung des Wissenschaftsrates, die Grundfinanzierung der Hochschulen um drei Prozent jährlich zu erhöhen. Zwei Prozent sind für den Inflationsausgleich angesetzt, ein Prozent gibt es obendrauf.

Damit steigen die Ausgaben in diesem Topf von derzeit 2,47 Milliarden Euro auf drei Milliarden Euro im Jahr bis 2020. Zusammen ist das ein Plus von 2,2 Milliarden Euro. Die Hälfte davon wird frisch finanziert, die andere Hälfte ist die Folge der „Veredelung“ von sogenannten Programmmitteln, die nun festgeschrieben werden. Das soll dazu führen, dass die Hochschulen wieder mehr unbefristete Arbeitsverträge anbieten können. „Wir geben den Hochschulen ein Stück Vertrauen zurück“, betonte Bauer. Die bisherigen Abkommen hätten den Hochschulen viel Solidarität mit dem Land abverlangt. Nils Schmid stellte klar, dass trotz der Mehrausgaben die Sanierung des Haushalts nicht gefährdet sei. Für den Mut lobte ihn Schiewer, der aus Berlin stammt, mit dem Bonmot vom „Wissenschaftsmusterländle“.

Zusätzlich 600 Millionen Euro sollen in Baumaßnahmen fließen. Schmid betonte, gerade im Hochschulbereich sei der Sanierungsstau enorm hoch. Nur gut ausgestattete Hochschulen aber sicherten die hohe Qualität der Lehre, für die das Land bekannt sei. Ein wenig hilft Schmid allerdings auch der Bund, der in Zukunft die Bafög-Mittel übernimmt. So wird sein Haushalt um 120 Millionen Euro jährlich entlastet. Die Hälfte will er in die Hochschulen, die andere in die schulische Bildung stecken. Von den sogenannten Qualitätssicherungsmitteln in Höhe von 170 Millionen Euro, die vor Ort Ausfälle nach dem Wegfall der Studiengebühren ausgleichen sollten, bleiben 20 Millionen Euro frei verfügbar für zusätzliche Verbesserungen in der Lehre. Die Vorschläge sollen von den Studierenden kommen.