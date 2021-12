Hochschule bekommt Studiengang für künstliche Intelligenz

Ab dem Wintersemester 2023/24 sollen sich angehende Ingenieure an der Hochschule Karlsruhe gezielt in Sachen künstliche Intelligenz (KI) ausbilden lassen können. Dank einer Förderung von knapp zwei Millionen Euro könne die Hochschule einen Bachelorstudiengang einrichten, der nach Angaben vom Donnerstag klassisches Ingenieur-Know-how mit KI verbinden soll. So wolle man auf den Fachkräftebedarf in der Industrie reagieren.

„Der Ruf der Industrie nach Fachkräften mit hybriden Fähigkeiten, also Ingenieuren mit solidem Digitalisierungs-Know-how, wird immer lauter“, sagte der Leiter des Projekts „Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften“, Prof. Philipp Nenninger, laut Mitteilung. „Fachkräfte werden in konkreten Anwendungsfällen entscheiden müssen, ob KI-Technologien oder konventionelle Methoden geeigneter sind oder ob beide zielführend kombiniert werden können.“ Das Vorhaben ist den Angaben zufolge eines von bundesweit 54 geförderten.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-410997/2

Mitteilung