Hochdotierter Preis für Drehbuch über Weltumseglerin

Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm kündigt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) mehr Schutz für Synagogen an: Mit einer Musterverordnung sollen Kommunen künftig Demonstrationen vor jüdischen Einrichtungen leichter verbieten können. Die Innenministerkonferenz, die kommende Woche in Rust tagt, solle eine entsprechende Musterverordnung erarbeiten, so Strobl.

Er unterstützt außerdem einen Vorstoß der CDU-Bundestagsfraktion, demzufolge verurteilte Antisemiten künftig nicht mehr in Deutschland eingebürgert ...