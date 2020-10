Hitzlsperger: Werden über Gehaltsverzicht sprechen müssen

Von Schwäbische Zeitung

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am Sonntag beschlossen, ihre Corona-Verordnung angesichts der hochdynamischen Entwicklung der Infektionszahlen anzupassen und landesweit geltende, verschärfte Maßnahmen anzukündigen. Die Verordnung tritt in ihrer neuen Fassung am Montag, 19. Oktober, in Kraft.

Einige Anpassungen Als höherrangiges Recht überlagert die Corona-Verordnung des Landes die Allgemeinverfügung, welche das Landratsamt Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm gemeinsam und abgestimmt am Samstag auf den Weg gebracht hatten ...