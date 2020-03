Hitzlsperger: VfB-Profis haben Gehaltsverzicht signalisiert

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hat einen Gehaltsverzicht der Profis des VfB Stuttgart in der Coronavirus-Krise angedeutet. „Mein Eindruck war, dass die Spieler sehr schnell begriffen haben, was los ist, und schon signalisiert haben, dass sie ihren Teil dazu beitragen wollen. Das war sehr, sehr positiv“, sagte der 37-Jährige am Dienstag beim TV-Sender Sky.

Der schwäbische Fußball-Zweitligist hatte zuvor Gespräche mit den Spielern über die finanziellen Folgen der Spielpause in den Bundesligen geführt. Hitzlsperger selbst hatte erklärt, dass auch für ihn persönlich ein Gehaltsverzicht denkbar ist: „Sie können davon ausgehen, dass ich beim Thema Gehaltsverzicht vorangehen werde“, sagte der frühere Nationalspieler.

