Hitzfeld: Situation um Nagelsmann „extrem spannend“

Der frühere Meistertrainer Ottmar Hitzfeld sieht Julian Nagelsmann, den Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, in dieser Saison vor großen Herausforderungen. „Er steht vom ersten Spieltag an unter Beobachtung. Jedes Treffen, jedes Gespräch mit RB Leipzig ist heikel, wenn es bekannt wird. Für Außenstehende ist die Situation extrem spannend“, sagte Hitzfeld der Internet-Plattforum Sportbuzzer. Hoffenheim startet an diesem Freitag mit dem Spiel beim FC Bayern München (20.30 Uhr) in die Saison. Nagelsmanns Wechsel nach der Saison nach Leipzig steht fest.

