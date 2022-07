Hitze und Trockenheit: Wie sich Baden-Württemberg auf das anstehende Extremwetter vorbereitet

Die ersten Prognosen lagen noch höher, nun soll es nicht so extrem heiß werden und nicht so flächendeckend wie ursprünglich vorhergesagt. Der Deutsche Wetterdienst geht ab Montag aber immer noch verbreitet Werte über 30, vielfach über 35 Grad aus. Wie schätzen Expertinnen und Experten die Lage ein? Und wie bereitet sich Baden-Württemberg konkret vor? Ein Überblick.

Wie sehen die Vorkehrungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern aus?

Bereits seit einigen Jahren fordert die Landesheimbauverordnung, Be- und Entlüftungskonzepte in Pflegeeinrichtungen zu berücksichtigen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ruft außerdem dazu auf, besonders ältere und pflegebedürftige Menschen zu schützen. „Gerade im Alter und bei Pflegebedürftigkeit lässt das Durstgefühl oft nach. Ältere Menschen trinken dann weniger.“ Lucha empfiehlt, sich an das Hitzewarnsystem vom DWD zu halten. Die Warnungen werden landkreisbezogen herausgegeben.

Das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sei angewiesen, verstärkt darauf zu achten, dass Patienten und Bewohner, vor allem ältere, genügend trinken und sich im Schatten befänden, sagt Annette Baumer von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft. Heiß werden kann es aber in Krankenzimmern: Eine vorgeschriebene Höchsttemperatur gibt es nicht. Denn viele Kliniken sind alt, nicht überall gibt es Klimaanlagen noch nicht nachgerüstet wurden.

Was gilt im Wald und für Landwirte?

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Freizeitgestaltung im Wald wieder zu. Nach Beobachtung der Feuerwehren ist die Bodentrockenheit und Durchschnittstemperatur derzeit größer als üblicherweise zu Beginn des Sommers. „Diese Ausgangslage wird in weiten Teilen Europas und in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ausgedehnten Vegetationsbränden führen, die sich schnell entwickeln“, betont Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehrverband (DFV).

Baden-Württembergs Agrarministerium weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Feuer machen im Wald zu vermeiden ist und nur an den offiziell dafür eingerichteten Feuerstellen und Grillplätzen erlaubt ist. „Je nach örtlicher Situation können die jeweiligen Forstbehörden und Kommunen vor Ort weitere einschränkende Maßnahmen anordnen“, sagt ein Sprecher. Wildes Grillen ist verboten, ebenso herrscht ein generelles Rauchverbot von März bis Oktober in den baden-württembergischen Wäldern.

Das Ministerium verpflichtet zudem Tierhalter, ihre Tiere vor zu großer Hitze zu schützen, indem sie für schattige Plätze und volle Tränken sorgen. Laut DFV sollten Forst- und Landwirten bei ihrer Arbeit einen Feuerlöscher am Fahrzeug mitführen und die Maschinen vor und nach der Arbeit auf verschmutze Filter und defekte Hydraulikschläuche überprüfen. Außerdem sollen Haustiere nicht allein im Auto zurückgelassen werden, warnt ein Sprecher des Agrarministeriums, denn im Fahrzeug könne es schnell zu einem gefährlichen Hitzestau kommen.

Wie können sich Bürger informieren?

Das Innenministerium warnt die Bevölkerung über die WarnApp NINA und über Twitter. Integriert sind in die App neben den Wetterwarnungen des DWD auch die Hochwasserinformationen der Hochwasservorhersagezentralen der Länder. Konkrete Vorkehrungen treffen dann laut Sprecher die Gemeinden und die jeweilige Katastrophenschutzbehörde vor Ort. Allerdings: „Es gibt nur wenige Kommunen in Deutschland, die einen Hitzeaktionsplan haben“, so der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Klimawandel der Bundesärztekammer, Gerald Quitterer. „In wenigen Kliniken gibt es überhaupt Überlegungen, Fortbildungen dazu.“ Auch die meisten Pflegeheime seien nicht vorbereitet.

Worauf müssen sich Autofahrer und Bahnreisende einstellen?

Auf den Autobahnen im Südwesten sind laut der Autobahn GmbH des Bundes keine Fahrbahnschäden durch überhitze Straßen, sogenannte Blow ups, zu erwarten. Diese treten bei alten Betonautobahnen auf und hatten in vergangenen Jahren immer wieder für erhebliche Behinderungen gesorgt. Um hitzebedingte hohe Spannungen zu vermeiden, wurden in diese alten, dünneren Betonfahrbahnen Entlastungsstreifen eingebaut.

Dabei wird pro Fahrtrichtung alle 400 Metern über die gesamte Fahrbahnbreite jeweils eine Reihe Betonplatten ausgebaut und durch Asphalt ersetzt. „Im gesamten Bereich der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, die für rund 1050 Autobahnkilometer in Baden-Württemberg, in Teilen von Hessen und von Rheinland-Pfalz zuständig ist, wurden alte Betonfahrbahnen mit Entlastungsschnitten versehen oder erneuert“, sagt Sprecherin Petra Hentschel.

Die Deutsche Bahn bereitet sich ebenfalls auf die Hitze vor: In den letzten fünf Jahren habe sich die Anzahl der ICE mit Hochleistungsklimaanlagen versechsfacht, sagt ein Bahnsprecher aus Stuttgart auf Anfrage. Diese seien für Temperaturen bis plus 45 Grad ausgelegt. Für die Klimaanlagen investieren DB Fernverkehr und DB Regio je einen zweistelligen Millionenbetrag, so der Sprecher. „Diese Summe wird in den nächsten Jahren noch erhöht“, erklärt er.

Bei außergewöhnlicher Hitze gebe es zusätzlich eine Wasserversorgung – nicht nur an Bord, sondern auch an den großen Bahnhöfen gibt es Mineralwasser für die Reisenden. „Das Service-Personal vor Ort kümmert sich um die Verteilung des Wassers. Bei Bedarf werden weitere Mitarbeiter hinzugezogen und Schichten verlängert“, so der Bahnsprecher.