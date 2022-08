„Ein stiller und leiser Tod“: Warum der Trend zu mehr Hitze im Südwesten so gefährlich ist

1975 sang Rudi Carrell "Wann wird es mal wieder richtig Sommer?" und die Deutschen sangen mit. Damals waren vielerorts ganze Jahre ohne einen einzigen Tag über 30 Grad keine Seltenheit – auch hier in der Region. Nicht umsonst wurde der sonnige Süden in den Wirtschaftswunderjahren zum Sehnsuchtsort und man träumte bei 18 Grad und Nieselwetter in der Heimat vom Sommerurlaub in Italien oder Spanien.

Doch das Klima in Deutschland hat sich inzwischen dramatisch verändert. Auch hierzulande gibt es viel häufiger Hitzewellen. Temperaturen über 30 Grad oder gar 35 Grad sind im Sommer keine Seltenheit mehr. Auch in dieser Woche sollen ab Mittwoch wieder Temperaturen über 30 Grad in der Region erreicht werden.

Hitzetage im Südwesten nehmen zu

Und gerade der Südwesten entwickelt sich zu einem deutschen Hotspot der Klimakrise im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem im Oberrheingraben. 2003 gab es in Karlsruhe sogar 44 Hitzetage. Hitzetage sind Tage, an denen das Thermometer 30 Grad und mehr anzeigt.

Am Bodenseekreis waren es 2015 insgesamt 27 Tage, also fast einen ganzen Monat lang mindestens 30 Grad heiß. Im Ostalbkreis waren es im selben Jahr 25 Tage, drei Jahre später gab es 21 Hitzetage.

Der Deutsche Wetterdienst gibt deswegen Hitzewarnungen heraus. Im Bodenseekreis wurden zwischen 2011 und 2021 insgesamt 142 Hitzewarnungen vermeldet, also durchschnittlich 13 pro Jahr. Das sind 44 Prozent mehr als im bundesweiten Durchschnitt. Das zeigen Daten einer gemeinsamen Kooperation von CORRECTIV.Lokal, ZEIT ONLINE und der "Schwäbischen Zeitung".

Hitze bedeutet aber nicht nur Badewetter, sondern ist für Menschen auch gefährlich. Die meisten fühlen sich bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad am wohlsten. Bei höheren Temperaturen fängt der Körper an zu schwitzen. Die Menschen müssen deswegen an heißen Tagen mehr trinken, sonst kann es im Extremfall bis zum Nierenversagen kommen.

„Ein stiller und leiser Tod“

Aber auch diese Reaktion hat Grenzen. Insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit wirkt das Schwitzen nicht mehr, weil der Schweiß auf der Haut nicht verdunstet. Die Hitze wird zu einer großen Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Auf welch vielfältige Weise Hitze den Körper schädigen kann, haben Mediziner vor einigen Jahren in einem Fachartikel mit dem Titel "27 Wege, wie eine Hitzewelle dich töten kann" zusammengefasst.

Das Statistische Bundesamt registriert schon seit langem einen Zusammenhang zwischen Hitzewellen und erhöhten Sterbezahlen, wie zuletzt im Juni. Zwischen 2018 und 2020 gab es allein in Deutschland rund 20.000 Hitzetote, berechneten Forscher.

Martin Herrmann, ausgebildeter Arzt und Vorstand der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG), hält diese Schätzungen tendenziell für zu konservativ. Die Gefahren von Hitze seien „eher ein unterschätztes Risiko“, sagte er kürzlich in einem Pressegespräch.

Hitze wird selten als Todesursache erfasst, gerade bei älteren Menschen. „Sie fühlen sich schläfrig, trinken zu wenig, legen sich hin und sterben dann an Herz-Kreislaufversagen“, erklärt Herrmann. Es sei „ein stiller und leiser Tod“. Problem sei vor allem die lange Dauer von Hitzewellen. Gefährdet seien vor allem ältere und vorerkrankte Menschen, Schwangere, Babys und Kleinkinder.

Hitze belastet das Herz-Kreislauf-System

Jüngere riskieren vor allem dann ihre Gesundheit, wenn sie die Gefahren nicht ernst nehmen und beispielsweise trotz Hitze und hoher Ozonwerte Sport machen. Im schlimmsten Fall können sie dabei einen Herz-Kreislauf-Zusammenbruch und bleibende Lungenschäden erleiden.

Doch die Gefahren werden gerade in Deutschland häufig unterschätzt. Ende Juni kollabierten bei einem Sportfest in Nordrhein-Westfalen 30 Schülerinnen und Schüler, vor wenigen Tagen brachen junge Pfadfinder bei einer Wanderung auf den Brocken zusammen.

Beim Gedenktag zum Attentat auf Hitler am 20. Juli in Berlin mussten 28 Soldatinnen und Soldaten wegen Kreislaufproblemen behandelt werden. Und in Weilheim löste ein 82-jähriger Autofahrer vor einer Woche durch einen Hitzekollaps am Steuer einen Verkehrsunfall aus.

Auch ärmere Menschen leiden häufig stärker unter der Hitze. Kleine, schlecht gedämmte Dachgeschosswohnungen inmitten einer Betonsiedlung heizen sich schneller auf als gut isolierte Häuser mit Bäumen im Garten. Der Betrieb von Ventilatoren und Klimaanlagen kostet Geld. Kommt es zudem zu einem hitzebedingten Stromausfall, wie zuletzt in Baden-Baden, gibt es kaum noch Möglichkeiten, sich in heißen Wohnungen abzukühlen.

Das gilt auch für Menschen, die auf der Straße leben und wenig Gelegenheiten haben, sich vor der Hitze zu schützen. „Wir denken bei Kältewellen an Obdachlose, aber nicht bei Hitzewellen“, gibt Experte Herrmann zu bedenken. „Dabei sterben inzwischen wohl mehr Obdachlose an Hitze als an Kälte.“

Auch die Wirtschaft leidet an sinkender Arbeitsproduktivität an heißen Tagen und an den vielen möglichen Folgen von Hitzewellen. Infrastruktur wird beschädigt, wenn Flughafen-Rollfelder und Straßen durch Blowups, dem Aufplatzen des Asphalts, unbenutzbar werden oder sich Schienen verbiegen. Es kann Strommangel geben, weil Kraftwerke wegen fehlendem Kühlwasser abgeschaltet werden müssen, wie jüngst in Frankreich und der Schweiz.

Gut belegt ist ebenso, dass in Hitzewellen die Aggressivität durch den zusätzlichen Stressfaktor steigt, Gewalt und Kriminalität nehmen zu. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Mord- und Suizidrate durch höhere Temperaturen steigt. Auch müssen mehr Menschen mit psychischen Störungen akut behandelt werden.

Deutschland ist nicht auf Hitze eingestellt

Ein Problem ist, dass Deutschland nicht für diese Hitzewellen eingerichtet ist. In südlichen Ländern sind die Menschen, Häuser und Städte an wochenlange hohe Temperaturen angepasst. Häuser sind hell gestrichen, enge Gassen und Bäume spenden Passanten Schatten, in den heißesten Stunden am Nachmittag sind nur wenige Menschen auf der Straße unterwegs und überall gibt es Klimaanlagen. Deutschland dagegen wurde für ein deutlich kühleres Klima gebaut.

"Deutschland ist für den Katastrophenfall durch mögliche große Hitzewellen nicht gerüstet." Zu diesem Schluss kamen Forscher der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG), nachdem sie qualitative Interviews mit entscheidenden Personen aus dem deutschen Gesundheitswesen und verwandten Branchen geführt hatten.

Dazu gehörten beispielsweise Mitarbeitende aus dem Bundesgesundheitsministerium und von Gesundheitsämtern, aber auch Ärztinnen und Pfleger.

„Praktisch keine Klinik in Deutschland hat einen Hitzeschutzplan“, kritisiert KLUG-Vorstand Herrmann. „Deswegen sagen wir: Es ist Gefahr in Verzug, wir müssen schnell was tun. Denn im Grunde kann man mit relativ einfachen Maßnahmen viel erreichen.“ Welche das sein können, darüber informiert KLUG beispielsweise über die Webseite hitze.info.

Aber auch bei den Bürgern ist eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Gefahren von Hitze erforderlich. Langfristig müssen sich die Einwohner in der Region, aber auch die Kommunen, Krankenhäuser und Seniorenheime auf die veränderten klimatischen Bedingungen einstellen.

Denn so kühl wie noch vor 20, 30 oder 40 Jahren wird es in den nächsten Jahrzehnten in Deutschland nicht mehr. Dann wird auch die Leichtigkeit des Sommers verloren gehen, wie wir ihn bisher kannten.