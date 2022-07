Liveblog: Landwirte kämpfen mit Trockenheit – Unwetter beenden große Hitze

In unserem Blog versorgen wir Sie mit allen Informationen zu aktuellen Entwicklungen zum Thema Hitze und Trockenheit in der Region.

Das Wichtigste auf einen Blick:

07.20 Uhr Landwirte kämpfen mit anhaltender Trockenheit

07.18 Uhr Neue Rekordtemperatur in Baden-Württemberg gemessen

++ Blitzeinschlag lässt Baum auf Wohnhaus kippen

(07.40 Uhr) Bewohner hörten einen lauten Knall, als der Blitz in den Ahornbaum einschlug. Erst rund eineinhalb Stunden später brach der Baum in drei Metern Höhe auseinander und stürzte auf ein Haus.

++ Landwirte kämpfen mit anhaltender Trockenheit

(07.20 Uhr) Langsam macht das trockene Wetter auch der Landwirtschaft zu schaffen, wie Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbands Ostalb/Heidenheim erklärt. Anfang des Jahres habe man noch ganz gutes Wetter sowie Regen gehabt, was aber regional sehr unterschiedlich sei. „Das ist sogar innerhalb des Ostalbkreises verschieden. Manchmal ist es im Gmünder Raum trockener als in Ellwangen, manchmal umgekehrt. Das Wetter wird immer regionaler“, so Kucher.

Maispflanzen befinden sich aktuell im Wachstum und bräuchten dringend Feuchtigkeit, sagt der Bauernverbandsvorsitzende Hubert Kucher. (Foto: Kathrin Zeilmann/dpa)

++ Neue Rekordtemperatur in Baden-Württemberg gemessen

(07.18 Uhr) In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwoch die höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Baden-Württemberg gemessen worden. 40,3 Grad wurden dort um 15.30 Uhr erreicht, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Das berichtet der SWR.

Damit wurde der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40,2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt. In Deutschland wurde demnach zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen – zuletzt war dies 2019 der Fall.

++ Unwetter beschädigt Kirche in Sigmaringen

(07.00 Uhr) Das Unwetter in Sigmaringen kommt mit Ansage. Bäume knicken um, Keller laufen voll - besonders hart trifft es die Grablege der Sigmaringer Fürsten.

Das waren die letzten Meldungen am Mittwoch

++ Neuer Hitzerekord in Ellwangen

(19.01 Uhr) Die Messstation des Deutschen Wetterdiensts in Ellwangen-Rindelbach zeigt am Mittwoch 37,6 Grad Celsius an. Damit ist der Jahrzehnte alte Höchstwert überschritten.

++ Luftbeobachter fliegen über Schwaben

(17.44 Uhr) Die Gefahr von Waldbränden ist derzeit allgegenwärtig. Luftbeobachter fliegen dieser Tage über die Region und halten nach Anzeichen von Feuer Ausschau.

++ Hitze sorgt für Flächenbrand bei Bad Waldsee

(17.01 Uhr) Die hohen Temperaturen haben am Mittwochabend in Osterhofen bei Bad Waldsee für einen Flächenbrand gesorgt. Der betroffene Bereich ist beinahe so groß wie ein Fußballfeld.

