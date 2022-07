Hitze-Liveblog: 39,5 Grad – Stadt in NRW war gestern heißester Ort

In unserem Blog versorgen wir Sie mit allen Informationen zu aktuellen Entwicklungen zum Thema Hitze und Trockenheit in der Region.

Das Wichtigste auf einen Blick:

06:50 Uhr Anhaltende Trockenheit macht Tankstellen zu schaffen

06:30 Uhr: Duisburg hält Hitzerekord am Dienstag

++ Auf der Suche nach Abkühlung: Wie Mensch und Tier mit der Hitze umgehen

(07.30 Uhr) Kinder toben im Freibad, Ältere suchen Schatten unter Bäumen: Auch in Laupheim und der Region flirrt aktuell die Luft mit Temperaturen über 30 Grad.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgehört, wie sich die Wetterlage auf Schule, Freibad, Landwirtschaft und Natur auswirkt. Während viele den Hochsommer genießen, bereitet vor allem der Land- und Forstwirtschaft die derzeitige Hitze Sorgen.

++ Den ganzen Bericht lesen Sie hier ++

++ Tankstellen wegen Trockenheit besorgt

(06.50 Uhr) Der Tankstellen-Interessenverband (TIV) befürchtet aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit Engpässe an den Tankstellen. „Es könnte demnächst einen Mangel geben“, sagt der Verbandssprecher Herbert W. Rabl. Wenn es über die kommenden Wochen weiterhin so trocken bleibt, führt das zu Niedrigwasser in den Flüssen. Dann können Frachtschiffe nur noch mit deutlich weniger Ladung oder irgendwann gar nicht mehr fahren.

Aktuell liegt der Pegel des Rheins bei Kaub zwischen Koblenz und Mainz nur noch bei 73 Zentimetern. Innerhalb von zwei Wochen ist er auf diesen kritischen Stand gesunken. Sollte er unter 40 Zentimeter sinken, können Schiffe die Stelle nicht mehr passieren. „Man rechnet damit, dass es dazu kommt“, sagt Rabl.

++ Wie Tankstellenbetreiber reagieren willen, lesen Sie hier ++

++ Ein weiterer heißer Tag steht bevor

(06.37 Uhr) Deutschland steht ein weiterer sehr heißer Tag bevor — erst danach soll es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch verabschieden sich die extrem hohen Temperaturen bis an die 40 Grad erst einmal von der Westhälfte des Landes und rücken in den Rest der Republik vor. Laut DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet.

++ Hitzewellen werden wohl zur Normalität

(06.35 Uhr) Hitzewellen wie jetzt in Europa werden künftig in den Sommermonaten normal sein — davon ist die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf überzeugt. „Solche Episoden werden immer häufiger, und der negative Trend wird noch bis mindestens 2060 anhalten, unabhängig vom Erfolg unserer Klimaschutzbemühungen“, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Dienstag.

Es könne in Europa auch noch heißer werden. Die Regierungen müssten viel mehr für den Klimaschutz tun, sagte Taalas. „Ich hoffe, diese Ereignisse sind ein Weckruf für Regierungen, und dass sie in demokratischen Ländern Folgen bei den nächsten Wahlen haben.“

++ Höchste Temperatur in NRW gemessen: Duisburg bundesweit wärmster Ort

(06:30 Uhr) Der Dienstag ist mit bis zu 39,5 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Dieser höchste Wert wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Dienstagnachmittag an der Station Duisburg-Baerl gemessen, Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld folgte mit 39,2 Grad.

Dahinter lag Hohenbostel in der Stadt Barsinghausen bei Hannover (39,1 Grad). Weitere Werte lagen alle unter 39 Grad, wie es hieß. Bis Dienstag war der 19. Juni mit bis zu 39,2 Grad an Stationen in Cottbus und Dresden der bislang heißeste Tag 2022 gewesen.

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten noch einiges entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen.

Das waren die letzten Meldungen am bisher heißesten Tag des Jahres:

++ Stadt Blaubeuren sperrt öffentliche Grillstellen

(21.22 Uhr) Aufgrund der aktuell extrem trockenen Witterung und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr sperrt die Stadt Blaubeuren ab sofort alle öffentlichen Grillstellen. Das Verbot gilt so lange, wie es die Witterung erfordert.

+++ Hier lesen Sie mehr +++

++ Hitzerekord in der Ostalb bleibt aus

(20.45 Uhr) London knackt am Dienstag einen historischen Wert. Mit 40,2 Grad Celsius ist es hier so heiß wie noch nie. Der Ostalbkreis verzichtet zwar auf einen neuen Hitzerekord. Doch hoch genug sind die Temperaturen allemal.

+++ Hier lesen Sie mehr +++

++ Wie sicher ist Biberachs Trinkwasserversorgung?

(20.21 Uhr) Die 30-Grad-Marke wurde am Dienstag in den meisten Landkreisen überschritten. Bei solchen Temperaturen ist Abkühlung gefragt. Duschen, plantschen und vor allem viel trinken, steigert aber auch den Wasserverbrauch zu Hause. Kreise wie Biberach machen sich daher Gedanken um ihre Trinkwasserversorgung.

+++ Hier lesen Sie mehr +++

++ Hier lesen Sie den ganzen Blog vom Dienstag ++