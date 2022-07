Hitze-Liveblog: Baby bei praller Hitze in Neu-Ulm in Auto eingeschlossen

In unserem Blog versorgen wir Sie mit allen Informationen zu aktuellen Entwicklungen zum Thema Hitze und Trockenheit in der Region.

Das Wichtigste auf einen Blick:

14.15 Uhr: Kachelmanns eindringliche Hitze-Warnung

12.53 Uhr: Ozonwerte steigen: Sport am Nachmittag besser vermeiden

15.03 Uhr: Hitze-Rekord könnte in Deutschland geknackt werden

07.23 Uhr: Waldbrandgefahr in Bayern und Baden-Württemberg auf höchster Stufe

15.14 Uhr: Europas aktueller Tages-"Hotspot" liegt an ungewohntem Ort

++ Baby in der prallen Sonne im Auto eingeschlossen

(16.05 Uhr) In der prallen Sonne im Auto eingeschlossen: Polizisten haben in Schwaben ein drei Monate altes Baby gerettet. Der Vater ließ den Säugling am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) zurück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Passanten bemerkten den weinenden Säugling und wählten den Notruf. Die Polizei erklärte, im Wageninneren habe man von 40 Grad und mehr ausgehen müssen.

Mit einem kleinen Notfallhammer schlugen die Beamten eine Seitenscheibe ein und holten das Baby aus dem Auto. Wo der Vater war, konnte die Polizei nicht sagen. Der Vorfall wurde dem Jugendamt gemeldet. Immer wieder warnt die Polizei davor, bei der Hitze Kinder in Autos zurückzulassen. Diese heizen sich auch bei geringeren Temperaturen als derzeit extrem schnell auf und werden zu tödlichen Fallen.

++ Ellwangen nähert sich historischem Hitze-Rekord

(15.52 Uhr) Es ist heiß in Europa. Die Hitzerekorde schmelzen nur so dahin, in London zeigt das Thermometer um 14 Uhr 40,2 Grad Celsius – noch nie war es hier so heiß wie am Dienstag. Auch im Ostalbkreis wackelt der langjährige Rekordwert.

Der Blick geht hier vor allem nach Ellwangen. Denn dort steht seit den 1940er-Jahren eine DWD-Messstation. Genauer gesagt in Rindelbach. Zwar gibt es eine zweite. Doch die Station in Schwäbisch Gmünd ist erst seit 2007 aktiv. Nicht festgehalten ist somit der alles verändernde Sommer 2003.

Denn seit diesem Jahr steigen in Deutschland die Temperaturen. Der Rekord vom 29. Juli 1947 liegt, gemessen in Ellwangen, bei 37,4 Grad Celsius. Knapp war es 2003, die Temperatur stieg bis auf 0,1 an den Wert heran. Ob die aktuelle Hitzewelle nun neue Maßstäbe setzt? +++ Hier lesen Sie mehr +++

++ Europas aktueller Tages-"Hotspot" liegt an ungewohntem Ort

(15.14) Wie Kachelmannwetter auf Twitter berichtet, liegt der am heutigen Dienstag um 14 Uhr gemessene heißeste Ort in Europa nicht etwa in Spanien, Griechenland oder der Türkei. Mit 40,2 Grad um 14 Uhr führt tatsächlich London das europäische Hotspot-Ranking an.

In Deutschland hält bislang demnach Duisburg mit 38,1 Grad noch den Tagesrekord. Meteorologen hatten im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass heute der deutsche Rekord aus Juli 2019 gebrochen werden könnte. Damals stand das Thermometer bei 41,2 Grad - ebenfalls in Duisburg.

++ Hitze-Rekord könnte geknackt werden

(14.43 Uhr) Der bisher heißeste Tag dieses Jahres war der 19. Juni, damals wurden laut DWD in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es heute noch heißer wird. Nicht auszuschließen ist, dass sogar der bisherige Hitzerekord für Deutschland geknackt werden könnte. Dieser liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg.

Der DWD sprach von einer „starken Wärmebelastung“. Hausärzte sehen Kleinkinder und Senioren sowie chronisch Kranke besonders gefährdet.

Zum Basisschutz gehörten: Aufenthalt möglichst nur im Schatten, Vermeidung von Anstrengung, regelmäßiges halbstündliches Wasser-Trinken, Hautbefeuchtung und Kühlen etwa durch einen Ventilator. Werde die Thermoregulation des Körpers überfordert, könne es zu einer kritischen Überhitzung des Organismus kommen.

++ Kachelmanns eindringliche Hitze-Warnung

(13.37 Uhr) Auch Meteorologe Jörg Kachelmann warnt eindringlich auf Twitter vor sportlichen Aktivitäten in der Hitze. Das dürfte vor allem schulische Sportveranstaltungen betreffen, ebenso aber auch Vereinsaktivitäten wie Kinder- und Jugendfußball-Training.

„Kinder und Jugendliche sollten sich heute und morgen in den Sonne-/Hitzegebieten keinesfalls draußen anstrengen“, warnt Kachelmann. „Mit den grotesk hohen Ozonwerten bleibende Lungenschäden denkbar.“

Um der Warnung Nachdruck zu verleihen, zieht Kachelmann einen Vergleich, der auch den letzten Hobby-Sportler zum Nachdenken bringen sollte: „Für Erwachsene: Heute draußen Joggen ist wie eine Stange Zigaretten rauchen an einem Tag.“

++ Ozonwerte steigen: Sport am Nachmittag besser vermeiden

(12.53 Uhr) An Tagen mit hoher Lufttemperatur und intensiver Sonneneinstrahlung steigen meist die Ozonwerte in der Luft am Boden. Das Reizgas Ozon verursacht bei vielen Menschen Tränenreiz, Husten und Kopfschmerzen. Beeinträchtigungen bilden sich aber normalerweise nach Ende der Hitzeperiode wieder zurück.

Die höchsten Werte werden laut Umweltbundesamt am Stadtrand und an den angrenzenden ländlichen Gebieten gemessen. Gerade am Nachmittag sind die Ozonwerte besonders hoch und können die Gesundheit gefährden. Sport im Freien sollte dann besser vermieden werden.

Denn bei körperlicher Anstrengung könne das Ozon laut Umweltbundesamt tief in das Lungengewebe vordringen und dort Gewebe schädigen und Entzündungen hervorrufen. Solche Reaktionen des Lungengewebes bilden sich dann nur teilweise zurück, es drohten Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Auch der EU-Klimawandeldienst Copernicus hat angesichts der Hitzewelle in Europa vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung in großen Teilen Europas gewarnt.

++ Rekord-Hitze: Wasser-Flatrate für die Bauarbeiter, Planschbecken für den Kindergarten

(11.08 Uhr) Heute wird es richtig heiß in der Region. Wir haben nachgefragt, wie Arbeitgeber, Schulen und Kindergärten aushelfen und ab wann es Hitzefrei gibt:

++ Wetter ist nicht Klima: Über ein grundlegendes Missverständnis in der Klimawandel-Debatte

(10.32 Uhr) Wetterexperte Sven Plöger erklärt den Unterschied von Klima und Wetter. Dabei werden beliebte „Argumente“ von Leugnern des Klimawandels mit Fakten demaskiert.:

++ Feuer im Urlaub: Was tun, wenn es in der Urlaubsregion brennt?

(10.02 Uhr) In manchen Regionen, vor allem in Südeuropa, herrschen Rekordtemperaturen – teilweise drohen oder toben bereits heftige Waldbrände. Diese Rechte haben Pauschalurlauber und Individualreisende:

++ Bisher heißester Tag des Jahres erwartet

(08.34 Uhr) Auf bis zu 40 Grad könnten die Temperaturen heute in Baden-Württemberg und anderen Teilen Deutschlands steigen. Am Rhein ist ein neuer Hitzerekord möglich. Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht:

++ Waldbrandgefahr in Bayern und Baden-Württemberg auf höchster Stufe

(07.32 Uhr) In weiten Teilen Deutschlands sind die Böden stark ausgetrocknet. Das erhöht das Risiko für Waldbrände. In Bayern gilt nun - wie zuvor auch in Baden-Württemberg - vielerorts die höchste Stufe auf dem fünfstufigen Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes.

Waldbrände werden fast immer von Menschen verursacht - ob mit Absicht als Brandstiftung oder aus Versehen, beispielsweise durch eine weggeworfene, noch glühende Zigarettenkippe oder durch Unachtsamkeit beim Grillen und bei Lagerfeuern oder durch Funkenflug. Nur sehr selten facht ein Blitzschlag auf natürliche Weise einen Waldbrand an.

Es ist allerdings ein Mythos, dass auch Glasscherben einen Waldbrand auslösen können. Mehr dazu lesen Sie hier:

++ Niedriger Pegel: Schiffe zwischen Rorschach und Rheineck fahren ab Dienstag nicht mehr

(06.12 Uhr) Weil der Wasserstand im Bodensee und im Rhein zu niedrig ist, können die Schiffe der SBS Rheineck nicht mehr ansteuern. Wann der Betrieb wieder aufgenommen wird, ist noch ungewiss.