Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Wissenschaft wartet nach Angaben des neuen Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Horst Hippler, händeringend auf ein Konzept für die Energiewende. „Die Hochschulen stehen in den Startlöchern, aber es fehlen die politischen Vorgaben“, sagte Hippler in Karlsruhe der Nachrichtenagentur dpa. Hauptproblem sei, dass es keinen Konsens darüber gebe, bis wann und auf welchem Wege der Umstieg auf regenerative Energiequellen zu bewerkstelligen sei. Da die Bundesländer in der Energiepolitik ein gewichtiges Wort mitzureden hätten, gebe es einen großen Koordinierungsbedarf. Daran scheitere die rasche Umsetzung der politisch gewollten Energiewende.