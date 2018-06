Herbertingen (dpa/lsw) - Archäologen haben am keltischen Fürstensitz Heuneburg im Kreis Sigmaringen womöglich eine jahrtausendealte Kultstätte entdeckt. Bei ersten Bohrungen seien Überbleibsel von fünf Skeletten sowie Pfeilspitzen gefunden worden, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Stuttgart am Donnerstag. Die Fachleute seien sicher, dass es sich nicht um normale Gräber handele. Es könnte sich um eine Kultstätte handeln, sagte Landesarchäologe Dirk Krausse dem Südwestrundfunk. Weitere Grabungen sollen nun Klarheit bringen.

Der keltische Fürstensitz in Herbertingen gilt als älteste Stadt nördlich der Alpen und als eine der wichtigsten Grabungsstätten für Archäologen in Baden-Württemberg. Das Gelände ist als Freilichtmuseum für Besucher zugänglich. Allerdings ist ein jahrelanger Streit ums Geld vor einigen Wochen eskaliert: Der Gemeinderat von Herbertingen beschloss, das Freilichtmuseum Ende 2013 zu schließen, wenn sich das Land nicht stärker an den Kosten beteiligen sollte.

Keltenmuseum