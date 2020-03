Hinter den Kulissen eines Corona-Testlabors: „Anhusten ist gefährlicher“

Jonas Schmidt sitzt in einem weißen Schutzanzug mit Handschuhen und Atemschutzmaske in einem kleinen Hochsicherheitslabor, vor ihm eine Reihe von Reagenzgläsern. Darin: Abstriche aus Rachen und Nase von möglichen Corona-Patienten.

Gesundheitsämter, Kliniken und Arztpraxen senden die Proben ein, im Labor Blessing in Singen prüfen Jonas Schmidt und seine Kollegen, ob die Patienten eine normale Erkältung oder eine Influenza haben - oder ob ihre Symptome durch das neue Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst werden.

Über dem Doktoranden saugt eine Anlage die Abluft weg. Unterdruck im Raum sorgt dafür, dass kein noch so kleiner Partikel beim Öffnen der Türen hinausgelangen kann. Auch der Müll wird vor der Beseitigung sterilisiert.

Schmidt öffnet die Reagenzgläser mit den Abstrichen und tropft einen Lyse-Puffer darauf. Die Flüssigkeit zerstört die Hülle des Virus.

Das Laborzentrum in Singen überprüft die Abstriche aus Mund und Nase möglicher Corona-Infizierter. Jonas Schmidt erklärt, wie der Test abläuft.

Damit ist die Ansteckungsgefahr bereits gebannt: Die Proben sind ab diesem Moment nicht mehr infektiös- wenn sie das Virus denn überhaupt enthalten.

Wenn man auf der Straße angehustet wird, ist das gefährlicher. Frithjof Blessing über die Arbeit im Labor

Deshalb ist Jonas Schmidt auch der Einzige, der im Labor mehr Schutzkleidung trägt als die üblichen weißen Kittel und Handschuhe. Wenn er mit der Behandlung der Proben fertig ist, besteht keine Gefahr mehr, sich anzustecken.

Die Arbeit in den anderen Räumen ist für die Mitarbeiter daher nicht bedrohlich, sagt Frithjof Blessing. Der Professor leitet zusammen mit seinem Vater Josef Blessing das Labor, das sich auf dem Gelände des Klinikums Hegau-Bodensee befindet. "Wenn man auf der Straße angehustet wird, ist das gefährlicher."

Die Pandemie hat in nur wenigen Tagen für einen massiven Anstieg der Proben im Labor geführt. Labor-Leiter Frithjof Blessing erläutert im Video, welche Auswirkungen das hat.

Das Röhrchen mit der Lyse-Mischung wird eine halbe Minute lang geschüttelt. Übrig bleibt die RNA, eine Erbsubstanz ähnlich wie DNA.

Nur sie gibt Aufschluss darüber, ob es sich um das Coronavirus handelt oder nicht. Unter dem Lichtmikroskop wären die Viren nicht zu erkennen.

Im Singener Labor entwickelten Lars Steinmüller-Magin, Susanne Kunert-Dümpelmann und Jonas Schmidt gemeinsam innerhalb von zwei Wochen als eine der ersten in Deutschland einen Test zum Nachweis des Coronavirus.

Dazu nutzten sie die Gen-Sequenz des Virus, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht hatte. Dafür mussten sie das Rad nicht neu erfinden: Sie orientierten sich an dem bereits vorhandenen Verfahren für die Influenza.

"Wir haben den Test entwickelt, als noch nicht absehbar war, wie viel da auf uns zukommen würde", sagt Fritjof Blessing. "Als es in Italien richtig losging, waren wir schon damit beschäftigt."

In kürzester Zeit erwies sich die Idee, selbst einen Test zu entwickeln, als richtig: Nach anfänglich drei Proben pro Tag testet das Labor mittlerweile etwa 100 Abstriche.

Rebecca Steidle bereitet im Labor Blessing die Proben für den Test vor. (Foto: Andrea Pauly)

Möglich sei eine Ausweitung auf bis zu 300 Tests täglich, sagt der Professor und Labor-Inhaber. Die Proben werden aus dem Süden Baden-Württembergs und aus der nördlichen Schweiz nach Singen geschickt.

Ergebnisse möglichst noch am selben Tag

Die Ausbreitung des Coronavirus hat spürbare Auswirkungen auf den Alltag im Labor. Schon jetzt gibt es Probleme bei der Bestellung von nötigem Material.

Außerdem wurden Mitarbeiter aus anderen Bereichen abgezogen - obwohl auch dort die Tests auf HIV, Hepatitis, Influenza oder FSME weiterlaufen müssen.

Damit so viele Verdachtspatienten wie möglich noch am selben Tag ein Ergebnis bekommen, hat das Labor einen Wochenenddienst eingerichtet, das Team macht Überstunden.

Der Test sei verlässlich, sagt Frithjob Blessing: "Für einen Virusnachweis muss er sehr sensibel sein, und das ist er."

Allerdings muss die Entnahme des Abstrichs auch zum richtigen Zeitpunkt erfolgt sein: Denn wer sich noch während der Inkubationszeit - also zwischen Ansteckung und Ausbruch - testen lässt, hat noch keine nachweisbaren Viren im Rachenraum; wer zu spät zum Arzt geht, hat möglicherweise keine mehr.

Von den mehr als 100 Proben am Tag sind derzeit weniger als eine Handvoll positiv. Das Labor meldet die Ergebnisse an die Gesundheitsämter, die dann festlegen, wer in der Folge in Quarantäne muss.

Für die Ärzte, Virologen, Biologen und anderen Mitarbeiter im Labor geht es zu diesem Zeitpunkt längst wieder um die nächsten Patienten.

Die nächsten Abstriche stehen schon bereit, um mit dem Lyse-Puffer unschädlich gemacht und auf das Coronavirus geprüft zu werden.