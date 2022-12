Hexenwahn in Schwaben - Eine Propstei sticht mit blutrünstiger Geschichte hervor

Ein grauer, kalter Spätherbsttag, dazu ein rostbraunes Mahnmal und gruselige Geschichten. Dies reicht alle mal für schummrige Gefühle. Der Standort dazu ist das Galgenfeld von Horb – die frühere Hinrichtungsstätte der alten, im Schwarzwälder Neckartal gelegenen Stadt. Mit der Erinnerung an ein überliefertes Todesurteil von 1597 beginnt das kalte Grausen. Zum besseren Verständnis folgt der Auszug in heutigem Deutsch: „... Sie ist dort mit Feuer zu richten, vom Leben zum Tod zu Staub und Asche zu verbrennen, ihr zur wohlverdienten Strafe und anderen zu einem abschreckenden Beispiel ...“

Die Delinquentin hieß Margaretha Stroblerin. Sie war des Diebstahls und der Hexerei angeklagt. Allein gestohlen zu haben, hätte seinerzeit für eine Hinrichtung reichen können. Aber der Vorwurf, eine Hexe zu sein, verbaute in den allermeisten Fällen jeden Ausweg. Das nötige Geständnis erpressten die Richter durch das Androhen von Folter oder tatsächliche Quälerei. Nur selten widerstand jemand. So wurde Margaretha Stroblerin eines der mindestens 125 Opfer des Hexenwahns, der Horb und das Umland zwischen 1558 und 1671 heimsuchte. Tatsächlich belegt sind rund 100 Todesurteile.

Eines der Zentren der Hexenverfolgung

Diese Zahl macht die Gegend zu einem der Zentren solcher Vorfälle. Als hohe Zeit des Hexenwahns gelten dabei die Jahre zwischen 1561 und 1670. Danach ebbte er rasch ab. Speziell führenden Gesellschaftsschichten waren die Ereignisse dann doch zu abartig geworden. Für die angegebene Zeitspanne haben Historiker aber alleine im deutschen Südwesten 3229 Verbrennungen sicher belegen können. Insgesamt sollen auf dem Boden des damaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation rund 25.000 Menschen wegen Hexerei ins Feuer gekommen sein. Etwa drei Viertel der Opfer waren weiblich.

Inzwischen stellen sich immer mehr betroffene Orte diesem düsteren Kapitel ihrer Geschichte. So auch Horb. Vor drei Jahren verurteilte der Gemeinderat in einer Resolution das Geschehene. Im November wurde bei der alten Hinrichtungsstätte das Mahnmal erreichtet. Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) betonte, damit solle „ein sichtbares Zeichen gegen Willkür und Unrecht“ gesetzt werden.

Zum Verbrennen verurteilt

Wer es sucht, wird beim weithin sichtbaren Wasserturm fündig. 25.000 Euro ließ sich die Stadt das stählerne Gebilde kosten. Beim Nähertreten erkennt man drei Zacken. Laut der Infotafel steht einer davon für das Schwert des Scharfrichters und einer für die Flammen des Scheiterhaufens. Der dritte Zacken soll die Ablehnung von Gewalt und Intoleranz symbolisieren.

An diesem Ort weit außerhalb der Stadtmauern stand bis 1817 ein dreischäftiger Galgen. Eine Skizze aus dem 16. Jahrhundert zeigt zudem ein Wagenrad auf einem hohen Pfahl, ein weiteres Instrument damaliger Rechtsprechung. Verurteilten wurden die Knochen gebrochen, um den Körper auf das Rad flechten zu können. Für Hexen war aber meist das Verbrennen vorgesehen. Dies hängt damit zusammen, dass ihnen Teufelsbuhlschaft vorgeworfen wurde. Gerne forschten die Richter nach Geschlechtsverkehr mit Luzifer. Das Feuer sollte die Seele reinigen.

Erdrosselung als Gnade

Für besagte Margaretha Stroblerin dürfte das weite Neckartal wohl das letzte gewesen sein, was sie gesehen hat. Verurteilte wurden meist im Henkerskarren zur Hinrichtungsstätte gefahren – nach der Aburteilung unten in der Stadt. Die heute nicht mehr existierende Heilig-Kreuz-Kapelle bot kurz vor dem Ziel die Chance für eine letzte Beichte. Wer verbrannt werden sollte, konnte auf einen letzten als Gnade geltenden Akt hoffen: dass man vom Scharfrichter zuvor erdrosselt wurde.

Archäologische Ausgrabungen hat es auf dem Horber Galgenfeld noch nicht gegeben. Wobei erschreckende Funde erwartbar wären. Jüngst hatten Forscher in einer Rettungsgrabung vor einem Straßenbau die Hinrichtungsstätte des einstigen Klosters Reichenau am westlichen Bodensee untersucht. Das Ergebnis: Skelettreste von Exekutierten bis hin zu Brandplätzen möglicher Feuerhinrichtungen. Hexenverbrennungen sind für die Klosterherrschaft überliefert.

Ein lange vernachlässigtes Thema

Hexen-Verfolgung als Geschichte ist in der Tat aufsehenerregend. Dennoch haben deutsche Historiker dieses Thema bis Anfang der 1990er-Jahre vernachlässigt. Womöglich spielten abgedroschene Klischees eine Rolle, etwa die Knusper-Häuschen-Hexe im Brüder-Grimm-Märchen. Oder der frivole Hexensabbat auf dem Brocken oder die traditionellen Fasnetshexen.

Wenig hilfreich bei der Erforschung waren wohl auch Deutungsversuche im Dritten Reich. Die Nationalsozialisten stellten vermeintliche Hexen als weise germanische Heilerinnen dar, die von einer angeblich jüdisch versippten Kirche verfolgt worden seien. Zudem war die Geschichtswissenschaft über Generationen hinweg wenig am Schicksal der sogenannten kleinen Leute interessiert. Großereignisse standen im Mittelpunkt.

Die Fürstpropstei Ellwangen als besonders unrühmliches Beispiel

Jedenfalls sagt Wolfgang Mährle, einer der führenden Wissenschaftler im Hexen-Bereich: „Wenn man sich früher damit beschäftigte, lief man Gefahr, nicht ernst genommen zu werden.“ Solche Themen seien eher etwas für Laienhistoriker gewesen, für Heimatforscher ohne Fachausbildung.

Mährle hat in Tübingen seinen Doktor in Geschichte gemacht. Er arbeitet als Referatsleiter im Stuttgarter Landesarchiv. 1994 erschien seine Publikation über die Hexenverfolgung in der Fürstpropstei Ellwangen. Zuvor hatte der Lehrer Hans Gebhard die Geschehnisse lokal bekannt gemacht. Die geistliche Herrschaft an der Jagst bot dabei das unrühmlichste Beispiel des Hexenwahns auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württembergs.

Umstrittenes Mahnmal

Bis zu 450 Opfer hat es wohl im 16. und 17. Jahrhundert gegeben. Die Forschung legt nahe, dass zeitweise begüterte Schichten überproportional betroffen waren – darunter Gerichtsherren und Stadträte. Das widerspricht dem Opferstereotyp der alten armen Witwe. Womöglich wollte die Fürstpropstei unbequeme Zeitgenossen beseitigen oder sich ihre Vertreter den Besitz der Verurteilten unter den Nagel reißen – so lautet zumindest eine moderne Spekulation.

Der Beitrag von Mährle gehörte zum Katalog der Ausstellung über Hexenverfolgung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Sie war ein Meilenstein bei der Erforschung dieses Wahns. Im tief katholisch geprägten Ellwangen selber spiegelten sich die Erkenntnisse in harschen Diskussionen wider. 2001 ging schließlich die katholische Kirchengemeinde St. Vitus voraus und ließ auf einem Waldhügel bei der historischen Richtstätte ein Mahnmal in der Form eines Galgenkreuzes errichten.

Hinrichtung nach zehn Verhören und Folter

Sofort gab es weiteren Ärger. Nicht jedem in der Stadt passte es, dass die Initiatoren Katholiken waren. Denn die Hexenjagd vor Ort war schließlich im Namen der Fürstpröpste geschehen – also durch die katholische Obrigkeit. Wenige Stunden vor der Einweihung der Gedenkstätte sägten Unbekannte das Galgenkreuz ab. Auf einem zurückgelassenen Zettel stand ihr Beweggrund. Demnach habe die katholische Kirche kein Recht, der von ihr getöteten Opfer zu gedenken. Das Kreuz wurde jedoch sogleich wieder installiert.

Das Ellwanger Mahnmal ist zwar nicht die erste Erinnerungsstätte. Sie hat aber durch die Umstände größere Bekanntheit erreicht. So weit bekannt, machte jedoch Veringenstadt den Anfang, eine kleine Stadt im Laucherttal nördlich von Sigmaringen. Dort steht seit 1994 eine Skulptur zur Erinnerung an die 1680 als Hexe enthauptete und verbrannte Anna Kramer, auch als Bader Ann bekannt. Das erhaltene Gerichtsprotokoll verkündet von zehn Verhören und Folter.

Am Anfang stand meist eine Verleumdung

Aus ihm lässt sich entnehmen, was üblicherweise am Anfang eines Hexenprozesses stand: Verleumdungen aus der Nachbarschaft, sei es wegen Aberglaube, Missgunst oder der Begleichung alter Rechnungen. Sie konnten aus heutiger Sicht völlig absurd sein. So warf eine Witwe der Bader Ann vor, sie sei durch einen von ihr verhexten Musbrei todkrank geworden. Rettung habe das Trinken von geweihtem Theriak gebracht, einst eine Art Universalheilmittel. Danach sei ihr alles wieder hochgekommen. Dabei, so die Aussage, habe sie einen lebendigen Wurm, der einer Eidechse glich, ausgespuckt. Für die Witwe der Beweis, dass die Bader Ann eine Hexe sei.

Im Volksglauben waren Teufel oder Dämonen allgegenwärtig. Und wenn auch die Kirche bis ins 13. Jahrhundert hinein offiziell den Glauben an Hexerei als Irrlehre und Einbildung abgetan hatte, so war doch Zauberei in vielen Köpfen eine reale Vorstellung. Weshalb der Boden dafür bereitet war, bei Unglücken Teufelswerk zu wittern.

Eine Klimaveränderung als Anstoß des Hexenwahns

Dies allein hätte jedoch für den tödlichen Hexenwahn nicht ausgereicht. Er setzte schleichend erst im 15. Jahrhundert ein. Es brauchte offenbar äußere Anstöße. Für die weitere Entwicklung dürfte laut späterer wissenschaftlicher Analysen eine Klimaveränderung einschneidend gewesen sein: die damals einsetzende, bis ins 19. Jahrhundert andauernde Kleine Eiszeit. Auf den Feldern wuchs weniger, Waren wurden teurer, Hungersnöte griffen um sich, ebenso Seuchen wie die Pest. Gott schien sich von den Menschen abgewandt zu haben. Die Einheit der Kirche zerbrach. Sündenböcke mussten her.

Einer der ersten Oberideologen der Hexenverfolgung war Heinrich Institoris, Dominikaner-Mönch und päpstlicher Inquisitor. Er trieb 1484 in Ravensburg sein Unwesen. Zwei Frauen wurden verbrannt. Auf seiner nächsten Station in Tirol stoppte ihn der dortige Erzherzog, angewidert von den Folterungen. Institoris verfasste daraufhin eines der übelsten schriftlichen Machwerke der Weltgeschichte: den „Hexenhammer“, eine Anleitung zur Verfolgung jeglicher Verdächtiger. Frauen hielt der Fanatiker für die Verführung durch den Teufel als besonders anfällig.

Eine Anklage mit gutem Ende

Das Werk zeigte blutige Wirkung. Andererseits erfuhr es nie eine offizielle Anerkennung, weder von weltlicher noch von kirchlicher Seite. Ganz blindwütig war die damalige Zeit dann doch wieder nicht. Ein bemerkenswertes Beispiel dazu bringt der Historiker Johannes Dillinger. In seiner Promotion arbeitete er 1998 unter anderen die Horber Hexenverfolgung auf. Darunter ist der Fall der Christina Rauscher. Sie war die Tochter eines reichen Tuchhändlers und Brauers. 1604 ließ sie der Horber Rat wegen Hexerei-Verdachts verhaften – also nur wenige Jahre nach dem Tod der unglücklichen Margaretha Stroblerin. Fast ein Jahr saß Christina Rauscher im Kerker, wurde hart gefoltert, gestand aber nichts.

Nach ihrer Freilassung verklagte die Frau den Rat wegen Rechtsmissbrauch bei der Regierung in Innsbruck, zuständig, weil Horb Teil von Vorderösterreich war. Die Klage hatte Erfolg. Drei Jahre später ließ Erzherzog Maximilian Ernst den gesamten Rat inklusive des Schultheißen austauschen. Er verbot öffentliche Hexendenunziationen und gab Rauscher kurz darauf den Auftrag, wegen Justizvergehen zu ermitteln. Damit war der Hexenwahn in Horb zwar nicht völlig am Ende, ließ jedoch spürbar nach. Mit einem Erzherzog wollten es sich die Eiferer dann doch nicht verscherzen.