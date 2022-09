HEUTE LIVE! Wir beantworten Ihre Fragen zur komplizierten Grundsteuererklärung

Für alle, die noch unbeantwortete Fragen zur Grundsteuer haben, bietet der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg und Schwäbische.de Unterstützung an. In einem Online-Seminar zeigt Andrea Schmid-Förster, stellvertretende Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, alles Wichtige rund ums Thema Grundsteuererklärung – und was dabei zu beachten ist.

„So funktioniert die Grundsteuererklärung – Bund der Steuerzahler und Schwäbische Zeitung klären auf“ heißt das Webinar, bei dem sich Leserinnen und Leser heute zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr hinzuschalten können.

Die Teilnehmerzahl ist auf 1.000 Personen beschränkt. Teilnehmerfragen kommen im Webinar auch nicht zu kurz. „Schwäbische Zeitung“-Leserinnen und -Leser können bequem von zu Hause aus ihre Fragen stellen. Das geht einfach über die Chat-Funktion.

+++ HIER GEHT ES AB 17 UHR ZUR VERANSTALTUNG +++

Eine Aufzeichnung wird es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geben. Auf Schwäbische.de werden wir Ihnen aber am Mittwoch in einem umfangreichen Artikel die wichtigsten Fragen und Antworten in einem Gesamtüberblick zur Verfügung stellen.