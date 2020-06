Einen farbenprächtigen Ausflügler haben Anwohner in Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) eingefangen. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge spazierte ein Pfau am Sonntag durch die Vorgärten mehrerer Wohnhäuser. Da das männliche Tier nicht beringt ist und nicht als gestohlen gemeldet wurde, konnten weder Tierschutzverein noch Polizei seinen Eigentümer bestimmen. Der Pfau kam in die Obhut eines Pflegers.

Pressemitteilung