Wegen eines herrenlosen Koffers ist der S-Bahn-Bahnhof am Stuttgarter Flughafen am Montagvormittag kurzzeitig gesperrt werden. Das teilte die Bundespolizei mit. Ein Lokführer hatte zuvor am Bahnhof Flughafen/Messe einen größeren Koffer entdeckt. Mit Hilfe eines Sprengstoffspürhundes fanden die Beamten aber heraus, dass sich in dem Gepäckstück nichts Explosives befand. Die Sperrung des Bahnhofs wurde nach etwa zehn Minuten aufgehoben. Die Polizei suchte zunächst nach dem Besitzer des Koffers.