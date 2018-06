Ein entlaufener Hund hat auf der Bundesstraße 27 bei Balingen (Zollernalbkreis) für Chaos gesorgt. Der abenteuerlustige Zwergpinscher hatte sich durch den elektrischen Fensteröffner aus einem Auto befreit und war herrenlos durch die Balinger Innenstadt gestreift, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Schließlich lief er auf die B27 und sorgte dort am Mittwoch kurzzeitig für Stau. Mehrere Autofahrer hielten an und versuchten, den Ausreißer einzufangen - mit Erfolg. Sein Herrchen konnte ihn später auf dem Polizeirevier wieder in Empfang nehmen.

Mitteilung der Polizei