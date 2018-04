Der Maschinenbauer Hermle rechnet im laufenden Jahr mit einer weiterhin steigenden Nachfrage aus dem In- und Ausland. Es werde ein Umsatz- und Ergebnisplus im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich erwartet, wie das in Gosheim (Kreis Tuttlingen) ansässige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse des Mittelständlers mit fast 1100 Beschäftigten legten im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 402 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis lag konzernweit mit rund 99 Millionen Euro leicht unter dem Wert des Vorjahres (99,8 Millionen Euro). Der Grund dafür sei unter anderem, dass das operative Ergebnis 2017 durch Vorlaufkosten für zwei große Zukunftsprojekte gemindert gewesen sei.